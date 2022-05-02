الحكومة الليبية المكلفة : إقفال النفط كارثة اقتصادية كبيرة

(أنسامد) - مايو 2 - روما - قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، إن النفط بلا شك هو المصدر الأساسي لدخل الدولة الليبية، مشيرا إلى أن إقفال النفط يعتبر كارثة اقتصادية كبيرة.



وقال باشاغا - في كلمة بمناسبة عيد الفطر : قامت الحكومة الليبية بمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط للتعاون والعمل المشترك معنا لوضع آليات والترتيبات اللازمة والكفيلة باستئناف إنتاج وتصدير النفط وضمان عدم التصرف في إيراداته بالمخالفة للمصلحة العامة والقانون.



وأعرب باشاغا، عن ثقته في نجاح المساعي الرامية في إعادة فتح وإنتاج وتصدير النفط قريبآ جداً.



من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب إطلاق مبادرة لحوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي.



وقال إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع، مشيرا إلى أن حكومته مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو لمواجهته ومحاربته.



وأضاف باشاغا : تواصلنا مستمر مع الجميع، وأيدينا ممدودة للجميع، ولكل من يريد بناء دولة محترمة وقوية يسود فيها الرخاء الذي لن يتحقق الا بالعدل، دولة تنبذ العنف والظلم والكراهية ومستقلة بقرارها.



وحول تسلم حكومته لمهامها من العاصمة طرابلس، قال "إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال مهما كانت الأسباب، وأننا نؤمن بضرورة الحوار والتوافق، وتوضيح وجهة نظرنا لجميع الأطراف بلا استثناء".



(أنسامد).



