إيطاليا : تصادم بين أتوبيسين نهريين في البندقية

(أنسامد) - مايو 2 - روما - كشف مصدر في مدينة البندقية عن حدوث تصادم بين أتوبيسين نهريين في البندقية يوم الجمعة، مما أصاب فتاة بجروح طفيفة.



وأضاف أن الفتاة أصيبت بشظايا زجاج من فتحة حدثت عقب الاصطدام بين أتوبيسين نهريين في بحيرة البندقية.



وقالت مصادر طبية إن حالتها غير مقلقة حيث إنها تعاني من بضع جروح فقط.



وقد وقع الاصطدام بالقرب من مرسى "بوني ديللي جويي". (أنسامد).



