إيني الإيطالية : تطورات إستراتيجية هامة في الربع الأول

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن الربع الأول من العام الجاري شهد تطورات إستراتيجية هامة بالنسبة للشركة.



وأوضح ديسكالزي : تميز الربع الأول "بتطورات إستراتيجية هامة لإيني"، مضيفا : لقد تفاعلنا بسرعة مع الظروف المتغيرة لسوق الطاقة من خلال الإستفادة من البعد العالمي لقطاع التنقيب والإنتاج لدينا والعلاقات الوطيدة مع البلدان المنتجة لإستكشاف فرص جديدة إضافية وبدائل للإمدادات لأوروبا.



وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" إلى الإتفاقيات الهامة التي تم توقيعها مع الجزائر ومصر والكونغو، وأخرى في أنجولا بهدف تعزيز تدفقات صادرات الغاز الطبيعي لصالح إيطاليا وأوروبا. (أنسامد).



