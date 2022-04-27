مباحثات بين الدبيبة والسفيرالإيطالي لدى ليبيا

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، امس الثلاثاء، السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو.



وتناول اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.



واعرب السفير الإيطالي عن شكره لحكومة الوحدة الوطنية لمعالجتها عدد من المشاكل العالقة لسنوات ، وكذلك تطوير التعاون النفطي بين البلدين. (أنسامد).



