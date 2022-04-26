عقيلة صالح يبحث مع باشاغا مستجدات العملية السياسية في البلاد

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - بحث رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان "فتحي باشاغا" مستجدات العملية السياسية في البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء عقد الاثنين بمدينة القبة بحضور الوفد الوزاري المرافق لرئيس الحكومة، وفقا للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.



وأضاف المكتب أن "باشاغا" أطلع "عقيلة صالح" خلال اللقاء على كافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة عقب حصولها على الثقة من مجلس النواب، في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الكريم. (أنسامد).



