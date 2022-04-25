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مصر تعرب عن تعازيها للبنان فى ضحايا غرق مركب قبالة طرابلس
    (أنسامد) - أبريل 25 - روما - أعربت مصر، الأحد، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للشعب اللبناني الشقيق، ولذوي ضحايا المركب الذي غرق قبالة ساحل مدينة طرابلس اللبنانية، وأسفر عن وفاة مجموعة من الأشخاص ممن كانوا على متنه، مع استمرار عمليات البحث حاليًا.

    وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها وقوفها بجانب لبنان الشقيق في هذا الحادث الأليم، مُتمنية الشفاء العاجل للناجين والمُصابين.

    وشددت على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة قوارب الهجرة غير الشرعية التي باتت تؤرق ضمير الإنسانية. (أنسامد).

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