الرئيس الإيطالي : هناك أناس لا يبالون بمصير أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، يوم الجمعة، إن بعض الناس لا يبالون بمصير أوكرانيا.



وأضاف : إن الاحتفال بذكرى تحرير إيطاليا، في 25 أبريل، الذي يوافق يوم الاثنين بمناسبة تحرير إيطاليا من النازيين والفاشيين في عام 1945 يذكرنا بشعب ناضل لتأكيد حقه في السلام بعد الحرب التي أرادها النظام الفاشي.



وتابع : لقد كانت تجربة مروعة، يبدو أنه قد نسيها، في هذه الأسابيع، أولئك الذين يُظهرون عدم اكتراث بمصائر الناس وحرياتهم، متجاهلين القيم المشتركة التي بُني عليها التعايش السلمي بين الشعوب بصعوبة في العقود القليلة الماضية.



وقال ماتاريلا إن "النيران التي أٌشعلت في قواعد المجتمع الدولي مدمرة، وقد تنتشر آثارها ما لم ننجح في إيقافها على الفور".



ونوه أن "التضامن تجاه أوكرانيا يجب أن يكون رسميا ومتماسكا، مضيفا أنه "من الممكن أن يترتب على ذلك بعض التضحيات، لكنها ستكون أقل بكثير مما قد يحدث إذا لم يتم وقف هذا العدوان على الفور".



وأردف قائلا "إن الهجوم العنيف الذي شنته روسيا الاتحادية على الشعب الأوكراني لا مبرر له". (أنسامد).



