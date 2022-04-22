ليبيا: المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة استئناف ضخ النفط

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبيه، عبدالله اللافي، وموسى الكوني، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، الخميس، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي الديب.



وأفاد المجلس الرئاسي، أن الحداد والديب قدما إحاطة للمجلس الرئاسي حول آخر تطورات الأوضاع في الحقول النفطية بعد إقفال جزء منها، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.



واستعرض الحداد والديب، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس الجهود المبذولة لفك الاعتصام مع المحتجين واستئناف ضخ النفط الخام للموانئ النفطية.



وشدد الرئيس ونائبيه على ضرورة العمل على استئناف ضخ النفط مصدر قوت الليبيين وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية تعود بالسلب على مصدر دخل الليبيين. (أنسامد).



