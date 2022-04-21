حكومة باشاغا تعقد أول اجتماع لها اليوم في سبها

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - أعلن الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه الأول في مدينة سبها اليوم الخميس.



وقال عبدالجليل، في منشور عبر صفحة الحكومة المكلفة على فيسبوك، إن الاجتماع ، سيناقش عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.



وأفاد الناطق باسم الحكومة المكلفة من النواب أن الحكومة ملتزمة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون، داعيًا كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب الاجتماع عند الساعة 3:00 مساءً.



وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أكد في كلمة له الثلاثاء، استمرار حكومته في تأدية عملها بشكل طبيعي إلى حين تسليم السلطة لحكومة شرعية منتخبة. (أنسامد).



