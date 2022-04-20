لجنة (5+5) عن المنطقة الغربية يأملوا في استئناف عمل اللجنة

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينجا، في طرابلس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية.



وقالت البعثة في بيان عبر حسابها على "فيسبوك" إن اللقاء جاء عقب لقاء زينينجا في بنغازي الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة عن المنطقة الشرقية حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، بما في ذلك قرار تعليق عملهم.



وأضافت البعثة أن زينينجا نقل اليوم لأعضاء اللجنة مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية.



من جانبهم، أطلع أعضاء اللجنة زينينجا، عن تواصلهم مؤخراً مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن بحسب البعثة.



وأشارت البعثة إلى أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أعربوا عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة.



من جهته جدد زينينجا التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق والتي تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر. (أنسامد).



