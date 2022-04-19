الرئيس الجزائري:الانتخابات التشريعية الليبية هي الحل الحقيقي

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - أعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا هي الحل الحقيقي لأنهاء الازمة التي تمر بها البلاد.



جاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.



وركز اللقاء على مناقشة الوضع السياسي القائم في ليبيا، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وحسب المكتب الإعلامي، أكد الرئيس الجزائري خلال اللقاء دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا باعتبارها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.



من جهته أكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبا بالمراحل الانتقالية التي يتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية. (أنسامد).



