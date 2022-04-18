ليبيا : إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة ، وتحذر من بدء موجة مؤلمة من الاغلاقات وقت طفرة اسعار النفط والغاز بعد الاغلاق القسري الذي طال حقل الفيل ليلة الامس اضطر العاملون بشركات الزويتينة ، مليتة والسرير والخليج اليوم الاحد الموافق 17 ابريل 2022 الى ايقاف شامل وتدريجي للانتاج شمل الحقول والوحدات الانتاجية التالية : أولا : ايقاف انتاج النفط الخام بحقلي ابوالطفل والانتصار والنخلة والنافورة المنتجة عبر الزويتينة.



ثانيا : توقف انتاج الغاز والمكثفات من معمل غاز ابوالطفل .



ثالثا : توقف انتاج معمل الحقن بحقل 103D التابع لشركة الزويتينة .



رابعا :توقف انتاج معمل الغاز بميناء الزويتينة وبالتالي توقف انتاج غاز الطهي C3 & C4 .



خامساً : سيتاثر إنتاج الكهرباء بمحطات الزويتينة وشمال بنغازي جزئيا علاوة على ان نقص المكثفات سيؤدي الى نقص امدادات غاز الطهي على المنطقة الشرقية.



وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الادارة المهندس مصطفى صنع الله " إن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة لاعلان حالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي متضمناً كافة الحقول والوحدات الانتاجية المرتبطة بهذا الميناء ومرافق الشحن وذلك الى حين اشعار اخر".



واضاف قائلا " لطالما شددت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تحييد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية الدائرة في البلاد ، وحذرت من مغبة الإنجرار وراء دعوات لاتخدم مصلحة الوطن والمواطن "ولكن : لقد أسمعت لو ناديت حيـًا.. ولكن لا حياة لمـن تنادي، ولو نارٌ نفخت بها أضاءت.. ولكن أنت تنفخ في الرماد " لا حياة لمن تنادي" هذا وقد جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الافراد الى ميناء الزويتينة و منعت المستخدمين من الاستمرار في مباشرة الصادرات الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية امراً مستحيلاً . (أنسامد).



