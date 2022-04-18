ليبيا : إعلان حالة القوة القاهرة في حقل الفيل

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأحد حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، إن حقل الفيل النفطي تعرض السبت في الساعة 18:30 إلى محاولات الإغلاق التعسفي، بسبب دخول مجموعة من الأفراد ومنع المستخدمين من الاستمرار في الإنتاج.



وأضافت : توقف الانتاج بالكامل يوم الاحد الموافق 17 ابريل 2022، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمراً مستحيلا. وقررت المؤسسة الوطنية للنفط أيضاً إعلان حالة القوة القاهرة على خام مليته إلى حين اشعار اخر.



وأعربت المؤسسة عن الأسف لما آلت إليه الأمور، مطالبة بتغليب لغة العقل والحكمة والنأي بقطاع النفط عن الصراعات للحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية المتهالكة والمهترئة بسبب تبعات الإغلاقات العشوائية طوال السنوات الماضية، فضلًا عن شح الميزانيات خلال الأعوام الماضية. (أنسامد).



