مصر للطيران تستأنف رحلاتها اليوم إلى ليبيا بعد توقف 11 عاما

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - استأنفت شركة مصر للطيران صباح اليوم الإثنين رحلاتها إلى ليبيا بإقلاع أول رحلة طيران من مطار القاهرة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بني غازي شرق ليبيا بعد توقف 11 عاما بسبب تدهور الأوضاع الأمنية عقب الثورة على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.



غادرت أول طائرة وهى من طراز بوينج 737 وبرحلة برقم MS829 متوجهة إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بني غازي شرق ليبيا وعليها 143 راكبا وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومن المقرر عودة الطائرة برحلة رقم MS830 قادمة من مطار بنينا إلى القاهرة.



وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مدينة بنى غازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.



ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميآ بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800. (أنسامد).



