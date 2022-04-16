دي مايو:لا نملك العناصر لوصف ما يحدث بأوكرانيا بإبادة جماعية

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة إن إيطاليا لا تملك "العناصر" للتحقق مما إذا كانت إبادة جماعية تحدث في أوكرانيا، كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال دي مايو في تصريحات إذاعية : "إيطاليا ليس لديها العناصر اللازمة للتحقق مما إذا كانت إبادة جماعية تحدث في أوكرانيا، لكن الفظائع واضحة مثل قتل الأطفال والمدنيين".



وتابع أن إيطاليا تتوقع احتدام الصراع في شرق أوكرانيا، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على منطقة دونباس. (أنسامد).



