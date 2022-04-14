Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا-إيطاليا:تعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف، حسين الطويلب، الأربعاء مع القائم بالأعمال في السفارة الايطالية لدى ليبيا، ميشيل روسي، جهود التعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا.

    وناقش اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للشركة في طرابلس بحضور المستشار التجاري بالسفارة الايطالية، جرانديسو جياكومو، تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الشركات الايطالية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك تقييم الوضع الحالي للشراكة القائمة بين البلدين في مجال الاتصالات.

    وأكد الجانبان على ضرورة فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جزيرة بروتشيدا عاصمة الثقافة الإيطالية 2022.. عرض في مارينا دي كوريتشلا علي دق الطبول

    ألبوم الصور