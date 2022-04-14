ليبيا-إيطاليا:تعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات المكلف، حسين الطويلب، الأربعاء مع القائم بالأعمال في السفارة الايطالية لدى ليبيا، ميشيل روسي، جهود التعاون لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا.



وناقش اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للشركة في طرابلس بحضور المستشار التجاري بالسفارة الايطالية، جرانديسو جياكومو، تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الشركات الايطالية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك تقييم الوضع الحالي للشراكة القائمة بين البلدين في مجال الاتصالات.



وأكد الجانبان على ضرورة فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في ليبيا. (أنسامد).



