البحرية الليبية تواصل حماية سواحل البلاد وإنقاذ المهاجرين

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - تواصل قوات حرس السواحل الليبية جهودها الإنسانية ومهامها السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث وإنقاذ حياة المهاجرين عبر البحر.



وأفاد رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عبر حسابها على فيسبوك بأن الزورق "الزواية" التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، نفذ يوم السبت ثلاث عمليات إنقاذ ناجحة في المياه الليبية قرب الجرف القاري.



وأوضحت أن الزورق "الزاوية" رصد قارب خشبي متهالك، يوجد على متنه 217 مهاجرا غير شرعيا ينتمون لجنسيات عربية وإفريقية مختلفة، كما تمكن من إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعيا، وتسليمهم إلى الجهات المختصة في ميناء الزاوية بعد تقديم الدعم والمساعدة.



وأضافت رئاسة الأركان أن أفراد دورية حرس السواحل مصفاة الزاوية، قاموا في عملية منفصلة بالقبض على جرافتي صيد ومركب صيد بالمياه الليبية، حيث تم القبض على مجموعة من الصيادين الأجانب وهم يقومون بالصيد غير القانوني داخل المياه الليبية. (أنسامد).



