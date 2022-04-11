إيطاليا : دي مايو يدعو لتحديد سقف لسعر الغاز

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع "سقفا" لأسعار الغاز، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية سوف تطالب بذلك.



وأضاف دي مايو : "لا يمكننا في هذه اللحظة التفكير في تفضيل ديناميكيات المضاربة في الأسعار على أمن عائلاتنا التي لا تستطيع، شأنها شأن الشركات، مواجهة زيادات قدرها 200% في فواتير الكهرباء".



وتابع أن تحديد سقف لسعر الغاز يعني وقف المضاربات غير المرتبطة بالكميات المعروضة اليوم، "لأننا نتلقى كل الغاز من روسيا، لكنه مرتبط بديناميكيات المضاربة المالية".



ونوه أنه سيزور الجزائر الاثنين رفقة رئيس الوزراء ماريو دراجي لتوقيع اتفاقية في مجال الغاز تسمح لإيطاليا بمواجهة أي ابتزاز روسي حول الغاز.



وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أنه زار خلال الفترة الماضية الجزائر وقطر والكونغو وأنجولا وموزمبيق وأذربيجان، مشيرا إلى أن كل هذه الدول أعربت عن استعدادها لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا.



(أنسامد).



