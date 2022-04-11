بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد القيامة
إيطاليا : دي مايو يدعو لتحديد سقف لسعر الغاز
دبي تستقطب 24662 شركة جديدة خلال الربع الأول من العام
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر