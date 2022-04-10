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كوفيد:66535 حالة جديدة في إيطاليا و144 وفاة خلال 24 ساعة
    (أنسامد) - أبريل 10 - روما - قالت وزارة الصحة يوم الجمعة إن هناك 66535 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و144وفاة، وهذا بالمقارنة مع 69596 حالة جديدة و150 وفاة يوم الخميس.

    وأضافت أنه تم إجراء حوالي 442029 اختبارا إضافيا يوم الجمعة، مقارنة بـ 469803 يوم الخميس، مشيرة إلى أن نسبة الحالات الإيجابية إرتفعت من 14.8٪ إلى 15٪.

    وانخفضت حالات الاصابة بكورونا في أقسام العناية المركزة بمقدار 9 حالات لتصل إلى 462 حالة، فيما إرتفع عدد حالات دخول المستشفيات خلال 24 ساعة إلى 10102 حالة. (أنسامد).

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