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دي مايو: إيطاليا تعمل على ثلاث جبهات لتحقيق السلام بأوكرانيا
    (أنسامد) - أبريل 9 - روما - صرح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تعمل على ثلاث جبهات لتحقيق السلام ووقف الحرب في أوكرانيا.

    وأوضح في مقابلة مع صحيفة (إل ميساجيرو) الإيطالية، أن إيطاليا "تعمل على 3 جبهات : وهي وقف تمويل الجيش الروسي، تحقيق السلام وحماية الأمن في إيطاليا".

    وتابع لويجي دي مايو: يمكن أيضًا الوصول إلى هدف الحل من خلال مؤتمر السلام الذي ندعو إليه، مؤكدا أن إيطاليا مستعدة للعب دور الضامن.

    ونوه وزير الخارجية الإيطالي : نحن ندعم المفاوضات، ونؤمن بشدة بدور تركيا، فلا يكفي جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، ويجب إضافة أطراف دولية أخرى، منوها أن هذه الحرب قد تكون طويلة ومرهقة.

    (أنسامد).

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