زوجة رئيس أوكرانيا تدعو إيطاليا لاستقبال المزيد من الأطفال
دي مايو: إيطاليا تعمل على ثلاث جبهات لتحقيق السلام بأوكرانيا
سفير كازاخستان يشيد بمواقف الإمارات الداعمة لبلاده
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو
إحتراق فيلا الأقلية الروسية في إيطاليا علي بحيرة كومو علي أرض يملكها المذيع فلاديمير سولوفيف القريب من بوتن
بيزارو عاصمة الثقافة الإيطالية 2024
النسخة الثامنة من مسابقة "حواء "علي مقود السيارات القديمة للتضامن مع المرأة الأوكرانية
صور باتريك زكي امام محكمة المنصورة ..تاجيل القضية الي ابريل
احياء الذكري السادسة لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني في مصر