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إيطاليا تلجأ إلى ليبيا لتحل محل إمدادات الطاقة الروسية
    (أنسامد) - أبريل 8 - روما - من المتوقع أن تضاعف روما المشتريات من ليبيا بحلول عام 2024 كجزء من الجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتنويع مزيج الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وفق صحيفة "نورث افريكا بوست" الإلكترونية.

    وقالت الصحيفة، إن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو سينجولاني أشار إلى أن روما ستبرم، في الأسابيع المقبلة، أول صفقة لها للحصول على مزيد من الغاز من ليبيا وموردين آخرين، لتحل محل التدفقات الروسية.

    وأوضح سينجولاني في مؤتمر عبر الإنترنت أن سلسلة من المحادثات تجري الآن وفي الأسابيع القليلة المقبلة، ومن المتوقع ابرام الاتفاقات الأولى.

    وتخطط إيطاليا، وفقًا لــ "سينجولاني"، للحصول على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من خطوط الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام. (أنسامد).

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