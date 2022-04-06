اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع عدد من سفراء ليبيا

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية " نجلاء المنقوش " سفراء دولة ليبيا في كل من جمهورية ألمانيا ،وجمهورية فرنسا، وجمهورية سويسرا؛ لمناقشة عمل السفارات بالخارج وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج.



وبحثت الوزيرة مع السفراء الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها، والسلبيات التي من الضروري العمل عليها وحلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات.



وناقش الاجتماع الوضع السياسي بالبلاد، وكيفية تفعيل دور السفارات المعنية؛ لدعم المسار الديمقراطي والاستقرار في ليبيا.



(أنسامد).



