مكتب مكافحة الارهاب الأمريكي يدرب 350 ليبيا على أمن المطارات

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - أطلق مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الآمريكية منذ العام 2018 برنامجا لمساعدة ليبيا في مواجهة التهديدات الناشئة عن الفراغ الأمني الذي أدى الى ايجاد نقاط ضعف قد تساعد الإرهابيين وغيرهم من الجهات الخبيثة إلى استغلالها لتنفيذ اعمالهم الاجرامية عبر المنافذ الجوية "المطارات" .



وذكرت مدونة بموقع وزارة الخارجية الأمريكية عبر شبكة المعلومات الدولية ان هذا (البرنامج لمساعدة ليبيا على وجه التحديد في منع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا والوصول إلى الشواطئ الأمريكية، كما أنه يضع أساسًا حاسمًا لإعادة إنشاء بعثة دبلوماسية أمريكية في البلاد وإعادة فتح ليبيا أمام السفر العالمي) .



وقال "أيهان أفيلا" مدير برنامج مكتب مكافحة الإرهاب (أن مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية أطلق برنامجا ليبيا للطيران وأمن المطارات في عام 2018، والذي كان يهدف لمساعدة "الشركاء الليبيين" في مواجهة التهديدات الأمنية، وان البرنامج يركز على مفتشي المطارات والمشرفين والمديرين من خمسة مطارات دولية في جميع أنحاء مناطق ليبيا الثلاث، لتحديد النشاط الإرهابي واعتراضه بما يتماشى مع المعايير الدولية) وبين أفيلا أن عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه بلغ 350 مندوباً، بما في ذلك المديرون والمشرفون والمراقبون والمدربون والمراجعون ومهندسو الصيانة، حيث عمل المتدربون عن كثب مع وزارة الخارجية الأميركية، والخبراء المحليين، وطور الرنامج المعروف بـ «كولمن»، أيضاً نهجاً مناسباً ثقافياً لتدريس فحص الركاب وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات . (أنسامد).



