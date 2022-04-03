سفينة سياحية إيطالية تعبر قناة السويس عائدة لإيطاليا

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - شهدت قناة السويس، اليوم السبت، عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA FIRENZE في رحلتها البحرية عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب قادمة من الاردن ومتجهة إلى إيطاليا حيث تعد من أهم السفن السياحية في العالم .



وقال مصدر بهيئة قناة السويس لوكالة "أنسا" : يبلغ طول السفينة 323 متر، وعرضها 36 مترا، فيما يبلغ غاطسها 8.5 متر، وترفع السفينة علم إيطاليا، وتحمل على متنها 4232 فردا من السياح والطاقم، حيث كانت فى جولة سياحية بمنطقة الخليج العربي.



من جانبه، وجه رئيس الهيئة الفريق اسامة ربيع، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة. (أنسامد).



