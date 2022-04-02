Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
إيطاليا : ارتفاع واردات الطاقة من خارج الإتحاد الأوروبي
    (أنسامد) - أبريل 2 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، الجمعة، أن واردات الطاقة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 228.2% في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.

    وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن واردات الطاقة من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا إرتفعت بنسبة 23.7%على أساس شهري.

    وارتفعت جميع الواردات بنسبة 9.8%، فيما سجلت الصادرات إرتفاعا بلغت نسبته 1.9% في الفترة بين شهري يناير وفبراير.

    وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن واردات الطاقة من روسيا ارتفعت بنسبة 252.2% في شهر فبراير الماضي. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الحرب في أوكرانيا..قلق وأرق يضرب الأطفال

    ألبوم الصور