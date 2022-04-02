إيطاليا : ارتفاع واردات الطاقة من خارج الإتحاد الأوروبي

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - كشف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، الجمعة، أن واردات الطاقة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا ارتفعت بنسبة 228.2% في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن واردات الطاقة من خارج الإتحاد الأوروبي إلى إيطاليا إرتفعت بنسبة 23.7%على أساس شهري.



وارتفعت جميع الواردات بنسبة 9.8%، فيما سجلت الصادرات إرتفاعا بلغت نسبته 1.9% في الفترة بين شهري يناير وفبراير.



وأوضح المعهد الوطني للإحصاء أن واردات الطاقة من روسيا ارتفعت بنسبة 252.2% في شهر فبراير الماضي. (أنسامد).



