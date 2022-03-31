ستيفاني وليامز تعقد حواراً رقمياً عبر منصة الحوار الليبي

(أنسامد) - مارس 31 - روما - تعقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، " ستيفاني وليامز " مساء اليوم حواراً رقمياً عبر منصة الحوار الليبي حول جهودها ومساعيها لتحقيق الانتخابات في ليبيا .



وأفاد البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك " بأن " وليامز " ستطلع المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية واعادتها إلى مسارها الصحيح بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم.



كما تود من خلال هذا الحوار التعرف على مواقف ورؤى المشاركات والمشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الذ تمر به البلاد وفق ما نشرته البعثة .



وأكدت البعثة أنه سيتم نشر الرابط الخاص بغرفة الحوار الرقمي قبل ساعة من موعد بدء الحلقة. (أنسامد).



