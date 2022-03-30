ليبيا: استقلالية مؤسسة النفط وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات

(أنسامد) - مارس 30 - روما - شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على استقلالية المؤسسة وتجنيبها أي اضطرابات أو تجاذبات سياسية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المشري الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس مع رئيسَ المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله لاستعراض النشاط العام للقطاع النفطي وسير العمل بالمؤسسة.



وبحث الجانبان خلال اللقاء المشاكل التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط وسبل حلها وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك ".



كما تطرق اللقاء إلى جهود المؤسسة في اعمال التطوير لزيادة معدلات الإنتاج واستدامته ولاسيما في ظل الأحداث الجارية في العالم.



(أنسامد).



