وليامز: الليبيون يريدون انتخاب حكومة ولا يريدون عودة الصراع

(أنسامد) - مارس 28 - روما - قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا "ستيفاني وليامز" إن الليبيين يريدون انهاء عقد من العنف وانتخاب حكومة ولا يبدون رغبة في احياء الصراع من جديد.



وأوضحت المستشارة الأممية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مساء السبت أن "غالبية الليبيين يريدون انهاء 11 عاما من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع".



وأضافت قائلة "هناك أزمة على مستوى السلطة التنفيذية وهناك صراع سياسي على من يتولى السلطة ولكن يمكن تجاوز ذلك".



وتابعت إنها التقت في الفترة الأخيرة بالآلاف من اللبيبين من كافة أرجاء البلاد خلال الأشهر الفائتة وخلصت إلى انه "لا رغبة في العودة إلى الصراع على نطاق واسع في ليبيا".



واعتبرت "وليامز" أن المناورات السياسية التي تقوم بها مختلف الأحزاب في محاولة لعرقلة الانتخابات كشفت "انفصالا كبيرا بين الطبقة السياسية والجسم الانتخابي".



وحول تأجيل الانتخابات ، قالت وليامز إن ذلك مثّل "خيبة أمل كبيرة" لليبيين خصوصا بعد ان قام حوالي 2,8 ملايين منهم بالتسجيل للانتخابات إثر فترة نادرة من التفاؤل بعد قرار وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020". (أنسامد).



