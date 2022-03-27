مسيرات إضراب المناخ العالمي في جميع أنحاء إيطاليا

(أنسامد) - مارس 27 - روما - شارك الآلاف من الشباب في مسيرات في العديد من المدن الإيطالية يوم الجمعة كجزء من الإضراب العالمي للمناخ لمطالبة قادة العالم بمعالجة الأزمة البيئية.



وكانت هناك مظاهرات كبيرة في روما وميلانو وفلورنسا ونابولي وباري وأماكن أخرى، ودعا المتظاهرون الحكومات إلى التركيز على "الناس لا الربح".



وإمتلأت المسيرات بالألوان والغناء والرقص. واستخدمت إحدى الناشطات الماكياج لتحويل جسدها إلى تصوير للأرض. كما ارتدى بعض نشطاء حركة Extinction Rebellion (XR) ملابس غوص قديمة الطراز لتسليط الضوء على مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر.



وقال جورجيو سبيرانزا، الطالب بجامعة روما والناشط في حركة XR، لوكالة أنسا في مسيرة بالعاصمة: "نحن هنا للاحتجاج على التقاعس الذي تبديه الحكومة فيما يتعلق بأزمة المناخ". (أنسامد).



