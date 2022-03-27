تراجع ثقة المستهلك الإيطالي إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021

(أنسامد) - مارس 27 - روما - كشف المعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، أن ثقة المستهلك الإيطالي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.



وأوضح المعهد الوطنى للإحصاء أن التقديرات تشير إلى إنخفاض في مارس من 112.4 إلى 100.8 نقطة، وأن ثقة الأعمال أظهرت انخفاضًا أقل حدة، من 107.9 إلى 105.4.



وأضاف أن الإنخفاض في ثقة المستهلك "يرجع أساسًا إلى التدهور القوي للتوقعات على كل من الوضع الإقتصادي للبلاد والوضع الشخصي، فضلاً عن زيادة التوقعات بشأن البطالة". (أنسامد).



