ليبيا:إجتماع توتال إنرجي الفرنسية وشركة الكهرباء

(أنسامد) - مارس 26 - روما - عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الليبية "وئام العبدلي" اجتماعاً مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "توتال إنرجي" الفرنسية السيد "لورنيت فايفير" والوفد المرافق له.



وأفاد المكتب الإعلامي بشركة الكهرباء بأن الإجتماع الذي عقد بمقر الشركة في طرابلس استعرض الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.



ويأتي الاجتماع استكمالاً للإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة " توتال " الفرنسية وفقا لما نشره المكتب الإعلامي للشركة. (أنسامد).



