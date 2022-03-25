ليبيا: إجتماع المشري مع السفير الايطالي

(أنسامد) - مارس 25 - روما - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" السفيرَ ا لإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.



وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للدولة تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الإنتخابات.



وشدّد" المشري " خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين إنتخابية متفق عليها، تقود إلى إنتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار. (أنسامد).



