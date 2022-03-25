Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - جولة الصحافة
ليبيا: إجتماع المشري مع السفير الايطالي
    (أنسامد) - مارس 25 - روما - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" السفيرَ ا لإيطالي لدى ليبيا "جوزيبي بوتشينو"، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

    وحسب المكتب الاعلامي للمجلس الأعلى للدولة تناول اللقاء آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد وسبل إنجاح الإنتخابات.

    وشدّد" المشري " خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين إنتخابية متفق عليها، تقود إلى إنتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين وتحقق الاستقرار. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    الحرب في أوكرانيا..قلق وأرق يضرب الأطفال

    ألبوم الصور