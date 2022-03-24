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ليبيا: لقاء محافظ المركزي والمنسقة الأممية للشئون الإنسانية
    (أنسامد) - مارس 24 - روما - بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير مع الأمين العام المساعد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانون التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا.

    واستعرضت غانون خلال اللقاء الذي عقد بينهما في طرابلس برنامج الامم المتحدة بشأن تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا (RPBA )، وفقا لما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية بموقع " فيسبوك ".

    كما تطرق النقاش أيضاً لبعض التحديات التي تواجهها البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا ومدى إمكانية تعاون مصرف ليبيا المركزي في تذليل بعض تلك التحديات. (أنسامد).

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