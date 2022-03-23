ليبيا: اجتماع محافظ المصرف المركزي مع رئيس بعثة صندوق النقد

(أنسامد) - مارس 23 - روما - استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق آخر التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا.



وبحث اللقاء الذي عقد عبر تقنية الفيديو تعزيز العمل والشراكة مع صندوق النقد الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية.



وخلص اللقاء إلى تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الاخرى لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام وفقا لما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية.



وأثنى خبراء الصندوق على الدور المحوري الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية. (أنسامد).



