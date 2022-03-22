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60 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا حتى الآن
30000 امرأة و24000 طفل و5000 رجل
    (أنسامد) - مارس 22 - روما - كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، يوم أمس الإثنين، أن حوالي 59589 لاجئاً قدموا من أوكرانيا إلى إيطاليا منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم.

    وقالت الوزارة إنهم نحو 30499 امرأة و23877 قاصرا و5213 رجلا.

    وأضافت الوزارة إن ما يقل قليلاً عن 4000 لاجئ عبروا الحدود الإيطالية خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن الوجهات الرئيسية المعلنة عند دخول البلاد لا تزال هي ميلان وروما ونابولي وبولونيا. (أنسامد).

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