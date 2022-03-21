مصر تدين إستهداف الحوثيين لمنشآت إقتصادية ومدنية في السعودية

(أنسامد) - مارس 21 - روما - أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها "الإرهابية"" الدنيئة" صوب أراضي المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها إستهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية بطائرات مٌسيرة وصواريخ باليستية، مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلاً عن تضرر عددٍ من المنازل والمركبات.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أن إستهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في السعودية يُعد تصعيدًا جسيمًا وإستهدافًا سافرًا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا للأمن والإستقرار في المنطقة، فضلاً عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من إنتهاكٍ صارخٍ لمباديء وقواعد القانون الدولي.



وأعادت التأكيد على الإرتباط الوثيق بين أمن وإستقرار البلديّن الشقيقيّن، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبًاً إلى جنبٍ مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة إستمرار هذه الأعمال العدائية "الجبانة". (أنسامد).



