إيني تسرع من مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر

(أنسامد) - مارس 20 - روما - كشفت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني في الخطة الاستراتيجية 2022-2025 التي قدمتها يوم الجمعة أنها تسرع من مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر من غازات الاحتباس الحراري.



وقالت إنها تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 35٪ بحلول عام 2030 و80٪ بحلول عام 2040 مقارنة بمستوى عام 2018.



وأضافت أن 30٪ من الإستثمارات ستخصص لأشكال جديدة من الطاقة بحلول عام 2025 وسترتفع هذه النسبة إلى 60٪ بحلول عام 2030.



وفي غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، إن إيني مستعدة لتزويد السوق بمزيد من الطاقة للمساعدة في تعويض الآثار غير المباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا.



وذكر ديسكالزي:"الحرب في أوكرانيا تجبرنا على إعادة النظر في العالم كما نعرفه، إنها مأساة إنسانية خلقت تهديدات جديدة لأمن الطاقة يجب أن نواجهها دون التخلي عن طموحاتنا في انتقال عادل".



واستطرد "يمكننا أن نوفر للسوق أكثر من 14 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الإضافية على المدى القصير إلى المتوسط". (أنسامد).



