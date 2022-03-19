قمة بين إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان في روما

(أنسامد) - مارس 19 - روما - قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن القمة التي عقدت الجمعة بين إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان بالعاصمة روما أكدت التقارب الكامل بشأن دور البوصلة الاستراتيجية.



وأوضح دراجي في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس : أكدنا خلال القمة على "التقارب الكامل أيضًا حول دور البوصلة الاستراتيجية، كمساهمة في المسار نحو الدفاع الأوروبي".



وأضاف أن الحرب في أوكرانيا قد أظهرت أن هذا الهدف ضروري ويجب متابعته بشكل أساسي بالتكامل التام مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منوها أن "الدفاع الأوروبي الأكثر قوة يجعل الناتو أقوى".



(أنسامد).



