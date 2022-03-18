السفير الأمريكي نورلاند يزور طرابلس

(أنسامد) - مارس 18 - روما - بدأ سفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس زيارة للعاصمة طرابلس يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين، من المتوقع أن ترتكز على تطورات الوضع السياسي والأمني ولتأكيد الدعم الأمريكي لجهود وبرنامج عمل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية ستيفاني ويليامز، وللتشديد على أهمية المحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز وقف إطلاق النار.



وقال السفير " نورلاند " في تغريدة على توتير عقب لقائه برئيس المجلس الرئاسي " محمد المنفي " : لقد أعربت لرئيس المجلس عن تقديري لدعمه لمقترحات "ويليامز " بشأن تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية، كما أشدت بالدور المهم الذي يلعبه المجلس الرئاسي في الحفاظ على الهدوء وتعزيز المصالحة".



(أنسامد).



