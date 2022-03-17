مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يحذر من شبح الانقسام السياسي

(أنسامد) - مارس 17 - روما - وصف مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة " طاهر السني " الأوضاع التي تمر بها ليبيا في هذه الأوقات بالحساسة والمعقدة نتيجة الإنسداد السياسي وفشل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقرراً شهر ديسمبر الماضي.



وحذر " السني " في كلمة أمام مجلس الأمن الأربعاء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا - من شبح الإنقسام السياسي والمؤسساتي الذي يخيم على ليبيا من جديد، مؤكداً بأن المرحلة التي تمر بها البلاد حرجة وخطيرة.



كما ناشد جميع الأطراف في ليبيا إلى العمل معا بجدية وإيجابية خلال هذه الفترة لإبعاد شبح الإنقسام ونزع فتيل أي صراع أو إقتتال محتمل.



وطالب " السني " بالعمل على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي في أقرب وقت ممكن كما ورد في مخرجات برلين وباريس وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إستجابة لرغبة قرابة 3 مليون ناخب ليبي كانوا جميعا يسعون لإنهاء المراحل الإنتقالية.



وأكد أن الضامن الحقيقي والوحيد لإرجاع الشرعية للشعب وإنهاء الصراع وحل الأزمة في البلاد يكمن في إجراء إنتخابات شفافة ونزيهة وبقوانين توافقية وقاعدة دستورية متينة.



وقال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة إن تدخلات الدول الخارجية ونقل صراعاتها إلينا جعل إستقرار بلادنا رهينة توافقاتها ومصالحها.



ونوه " السني " بمبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبدالحميد الدبيبة " المعلن عنها مؤخرا والتي قدم خلالها رؤيته سبل معالجة الجمود السياسي للمضي قدما نحو الانتخابات، موضحا الآلية لتحقيق ذلك وكيفية تهيئة الظروف السياسية اللازمة لإجرائها دون تأخير.



وأكد أن مبادرة رئيس الحكومة تتماشى مع موقف الأمين العام للأمم المتحدة المعلن بأهمية عقد الإنتخابات في أقرب وقت ممكن وإنهاء المراحل الإنتقالية.



ودعا مندوب ليبيا بالأمم المتحدة كل الجهات الدولية والمحلية الفاعلة وخاصة الأمم المتحدة إلى دعم المفوضية العليا للإنتخابات وإرسال فرقها الخاصة لتقييم الإحتياجات من أجل الترتيب للإستحقاقات القادمة للبلاد. (أنسامد).



