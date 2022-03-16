ليبيا-مجموعة العمل السياسي: الانتخابات الحرة هي الحل الوحيد

(أنسامد) - مارس 16 - روما - جددت مجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التأكيد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة ذات المصداقية هي الحل الوحيد للأزمات السياسية المتكررة في ليبيا.



جاء ذلك في بيان أصدره الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسي التابعة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم " الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة " في ختام اجتماعهم الافتراضي لتقييم التطورات الراهنة في ليبيا ومناقشة أفضل السبل لدعم العملية السياسية وإبقائها على المسار الصحيح.



وأعرب الرؤساء المشاركون في بيانهم عن دعمهم الكامل لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا" ستيفاني ويليامز " للخروج من حالة الانسداد الراهنة من خلال الحوار ومن خلال مبادرتها الرامية لعقد اجتماع للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات وفقا لما نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني.



وشدد البيان على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وضرورة إعادة بناء التوافق بين الأطراف السياسية الليبية، مؤكدين على أهمية إحراز تقدم مستمر على المسارين الاقتصادي والأمني للحوار الليبي-الليبي. (أنسامد).



