29 مهاجرا بينهم تونسيون يصلون إلى إيطاليا

(أنسامد) - مارس 13 - روما - وصل 29 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد عدة أيام من توقف تدفقات الهجرة بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأوضحت مصادر أمنية، أن المهاجرين وصلوا في مجموعتين، كما تبين أن أكثرهم يحملون الجنسية التونسية.



وتقرر نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، بعد إجراء الكشف الصحي الأولي عليهم. (أنسامد).



