إرتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في إيطاليا

(أنسامد) - مارس 12 - روما - إرتفع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في إيطاليا على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل 510 حالات إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة خلال هذا الأسبوع، مقابل 433 حالة لكل 100 ألف نسمة الأسبوع السابق.



ووفقًا للتقرير الأسبوعي لرصد فيروس كورونا، الصادر عن المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة الإيطالية،إرتفع أيضا مؤشر قابلية انتقال العدوى ليسجل 0.83 مقارنة بـ 0.75 في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا تواصل الانخفاض في وحدات العناية المركزة والأقسام العادية.



وتراجعت نسبة الأماكن التي يشغلها مرضى فيروس كورونا في أقسام العناية المركزة من 6.6% في 3 مارس إلى 5.5% في 10 مارس. (أنسامد).



