ولـيامز والمنفي يتفقان لتهدئة الأوضاع واحترام تطلعات الليبين

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أشادت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي ورئيسه، محمد المنفي، للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها وليامز، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عقب لقائها برئيس المجلس، محمد المنفي.



وأشارت إلى أنها أطلعت رئيس المجلس على مبادرة الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.



وذكرت " ستيفاني " في تغريدتها أن المنفي أعرب لها عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة، مشيدة بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.



وأكدت أنه تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. (أنسامد).



