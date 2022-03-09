ليبيا: المنفي يبحث مع السفير الايطالي تطورات المشهد السياسي

(أنسامد) - مارس 9 - روما - استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا.



وناقش المنفي مع السفير الإيطالي، جهود الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تعزز الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، وتقودها إلى إجراء انتخابات شفافة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع، كما تم في الاجتماع مناقشة جهود الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، ومن بينها إيطاليا.



وأكد رئيس المجلس الرئاسي استمرار عمل المجلس مع كل الأطراف للوصول إلى توافق يجمعهم، لتجنيب البلاد أي صراع جديد. (أنسامد).



