ليبيا: استئناف الانتاج بحقلي الشرارة ورفع حالة القوة القاهرة

(أنسامد) - مارس 8 - روما - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بأنه قد تم فتح الصمامات الواقعة في منطقة الرياينة على خط الشرارة - الزاوية بعد غلقها من قبل مجموعات خارجة عن القانون.



وبدأ الضخ الساعة الواحدة فجرا.



ولم يتم فتح صمام الفيل بسبب التخريب وإزالة بعض المعدات من الصمام.



وقد أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بوصول قطع الغيار الخاصة بالصمام الذي تعرض للتخريب بمنطقة الرياينة للموقع تمهيدا لإعادة تشغيله.



وأضاف البيان أن العمل جاري من قبل فِرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاحه وفتحه في أسرع وقت ممكن.



هذا قد تسبب المقفلون في أعمال تخريب لحقت بالصمامات، الأمر الذي أدى إلى تدخل فرق الصيانة بشركة أكاكوس لإصلاح وتغيير الأجزاء المعطوبة بالصمام وإعادة فتحه وفقا للمعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة. (أنسامد).



