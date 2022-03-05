رئيس النواب الإيطالي يدعو روسيا لوقف إطلاق النار

(أنسامد) - مارس 5 - روما - دعا رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبرتو فيكو، إلى وقف فوري لإطلاق النار من جانب روسيا، يعقبه قيام الاتحاد الأوروبي بالترويج لمؤتمر كبير للسلام.



وقال روبرتو فيكو خلال اجتماع عبر دائرة الفيديو بين رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي مع رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك : "يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار من قبل روسيا، وبعد ذلك مباشرة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يروج لعقد مؤتمر كبير للسلام.



وتابع : "أتمنى أن يساعد التصميم الأوروبي الذي ظهر في الأيام الأخيرة في إيجاد حل تفاوضي للنزاع، مع احترام الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الأوكراني". (أنسامد).



