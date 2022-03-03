إلغاء رحلة الخطوط الجوية الأفريقية من القاهرة الي طرابلس

(أنسامد) - مارس 3 - روما - ألغت الخطوط الجوية الأفريقية رحلتها المتجهة صباح اليوم الخميس من مطار القاهرة إلى طرابلس بسبب غلق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران وتم نقل ركاب الطائرة إلى أحد الفنادق لحين إعادة فتح المجال الجوي الليبي.



صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة :" أثناء استعداد قائد رحلة الخطوط الجوية الأفريقية رقم 431 للإقلاع إلى مطار طرابلس تلقى إخطارا بغلق المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران فتم إلغاء الرحلة ونقل ركابها البالغين 113 راكبا إلى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة لحين إعادة فتح المجال الجوي الليبي.



يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المكلف، فتحي باشاغا، اتهم، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي المنتهية ولايتها ــ في بيان إعلامي ـــ بمحاولة عرقلة أداء الوزراء الجدد "اليمين الدستورية ".



وتقدم رئيس الحكومة الليبية المكلف ببلاغ إلى النائب العام بعد إغلاق المجال الجوي للبلاد بالكامل متهمًا "الدبيبة" بمحاولة منع سفر الوزراء الجدد إلى طبرق.



وكان من المزمع أن تؤدي الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم الخميس، وسط حضور دولي ومحلي ..



وبحسب بيان لـ"باشاغا" :"فإن هذا الأمر يُعَد انتهاكًا صريحًا لحق التنقل المكفول دستورًا، واعتداءً على السلطات الدستورية والسياسية ومنعها من ممارسة واجباتها وتأدية مهامها، الأمر الذي يقع تحت طائلة المادة 204 من قانون العقوبات. (أنسامد).



