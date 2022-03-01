ليبيا: تأجيل جلسة النواب لعدم اكتمال المشاورات حول الحكومة

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعلن المتحدث الرسمي بإسم مجلس النواب الليبي تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي التي انعقدت أمس الإثنين لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة.



وقد نشرت وكالة الأنباء الليبيةـ التشكيلة الوزارية المقترحة التي قدمها فتحي باشاغا، لمجلس النواب بعد تكليفه من المجلس بتشكيل الحكومة.



وتضم التشكيلة نائبين لرئيس الوزراء، عن الشرق علي فرج القطراني، وعن الجنوب سالم معتوق الزادمة و30 وزيرا و 8 وزراء دولة.



ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على منح الثقة لهذه الحكومة في وقت لاحق لم يحدد بعد. (أنسامد).



