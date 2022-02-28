البابا فرنسيس يطلق نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا

(أنسامد) - فبراير 28 - روما - أطلق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا، داعيا إلى وقف لغة السلاح والعمل على بناء السلام وإلى فتح ممرات إنسانية أمام اللاجئين.



وأضاف، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس :" إننا نشهد منذ أيام مأساة جديدة، ألا وهي الحرب. لقد صلينا مرات كثيرة كي لا يتم سلوك هذه الدرب. ولن نتوقف عن الكلام وعن التضرع إلى الله بزخم أكبر".



وتابع : ولهذا السبب أود أن أجدد دعوتي للجميع من أجل المشاركة في الثاني من مارس المقبل في يوم للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا.



ونوه البابا فرنسيس أن "من يخوض الحرب ينسى الإنسانية، لا يخاطب الناس، ولا ينظر إلى الحياة الملموسة للأشخاص، بل يضع مصالحه الخاصة والسلطة قبل كل اعتبار آخر، ويعتمد على منطق الأسلحة الشيطاني والشاذ، الذي هو بعيد كل البعد عن رغبة الله". (أنسامد).



